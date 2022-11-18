Еще 5 546 россиян заболели Covid-19 за сутки

Специалисты подтвердили диагноз Covid-19 еще у 5 546 человек за сутки. Суточный прирост немного снизился по сравнению с предыдущим днем (5 680 случаев), следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Стационары пополнились на 1 136 человек с коронавирусом. Это на 2,1% больше, чем накануне. В 36 регионах страны число госпитализаций выросло, в 37 – снизилось. В 12 субъектах показатель остался на прежнем уровне.

Еще 6 888 человек покинули ковидные отделения в связи с выздоровлением. Число выписавшихся на 2,3% больше, чем днем ранее. Общее число победивших коронавирус россиян достигло 20 932 860 человек.

За сутки подтверждено 60 летальных исходов.

Вирусологи отметили, что необязательно вакцинироваться от нового подвида Covid-19 «Цербера». Это подвид «Омикрона», которым большинство россиян переболели. У тех, кто сделал прививку весной или летом, тоже есть иммунитет.

Москва, Наталья Рязанова

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