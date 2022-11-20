В России выявили 5 217 новых случаев Covid-19

Заболеваемость Covid-19 в России падает третий день подряд. За сутки выявили 5 217 новых больных, это на 228 человек меньше, чем накануне. Общее число подтвержденных диагнозов за весь период составило 21 536 229, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост новых пациентов в ковидных стационарах упал почти на 40% за сутки.

«Госпитализирован 641 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 39,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 13 регионах, снижение – в 58. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки подтверждено 59 летальных исходов.

При этом, число победивших Covid-19 россиян также снизилось: до 4 443 человек, т.е. на 32,9%.

В Китае зарегистрирована новая вспышка коронавируса. Жителей призвали оставаться дома, кроме экстренных случаев. Многие предприятия и развлекательные заведения закрылись минимум на три дня. Ряд компаний заявил о сокращении работников в связи с простоем, передает Reuters.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»