Заболеваемость Covid-19 продолжает падать: 4 460 новых случаев за сутки

Специалисты подтвердили диагноз Covid-19 еще у 4 460 россиян за сутки. Суточный прирост больных продолжает падать пятый день подряд, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число новых пациентов в ковидных стационарах резко пошло вверх: 1 434 человека госпитализированы за сутки, что на 220,1% больше предыдущего дня. Число госпитализаций выросло в 69 регионах, а снизилось только в трех. Еще в 13 субъектах ситуация осталась без изменения.

Количество победивших Covid-19 тоже увеличилось – до 6 444 человек, т.е. на 54,8% по сравнению с предыдущим днем.

Подтверждено 59 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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