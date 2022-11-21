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Понедельник, 21 ноября 2022, 16:47 мск

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В России за сутки выявили менее пяти тысяч заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 4 662 новых случая коронавируса. При этом недельный показатель заболеваемости Covid-19 немного вырос. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа зараженных отмечается в 40 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,78 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,3%.

За день в больницы попали 448 больных ковидом. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 16 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 4 164 человека, подтверждено 55 летальных исходов.

Таким образом, за все время пандемии в России было выявили 21 540 891 случай Covid-19, 20 948 088 из них завершились выздоровлением, жертвами инфекции за весь период стали 391 509 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,