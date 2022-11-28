Суточный прирост больных Covid-19 упал почти на 1000 человек

Специалисты подтвердили Covid-19 у 5 048 россиян за сутки, это почти на тысячу человек меньше, чем накануне (5 918). За неделю показатель заболеваемости вырос на 7,04%, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 26,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,04%. Увеличение заболеваемости отмечено в 48 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе более, чем в среднем по стране», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки 478 человек стали пациентами ковидных отделений, что на 27,7% меньше, чем накануне. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 22 регионах, снижение – в 43, а еще в 20 регионах осталось без изменений.

Недельный показатель госпитализации увеличился. «Показатель госпитализации на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 5,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,2%», – пояснили в оперштабе.

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 4 262 человека. Подтверждены 50 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»