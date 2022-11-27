В России за сутки коронавирусом заболели 5 918 человек

В России за минувшие сутки выявили 5 918 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день медицинская помощь понадобилась 661 пациенту с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в семи регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 4 174 человека, подтвержден 51 летальный исход. Таким образом, за все время пандемии в стране зарегистрировано 21 574 764 случая заражения Covid-19, из них 20 982 028 завершились выздоровлением. За весь период в России жертвами инфекции стали 391 840 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 27 ноября 2022 года выявлено 640 240 215 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 249 472 случая.

Москва, Зоя Осколкова

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