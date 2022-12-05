Суточный прирост больных Covid-19 упал прочти на 1000 случаев

Специалисты за сутки подтвердили диагноз Covid-19 у 5 667 россиян. Это на 931 случай меньше, чем накануне. Но по итогам недели заболеваемость увеличилась более, чем на 11%, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 29,6 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 11,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах РФ, в том числе в 23 регионах более, чем в среднем по стране», – пояснили в оперштабе.

За последние 24 часа ни в одном субъекте РФ не выявлено более тысячи новых случаев инфекции.

Суточный прирост новых пациентов в ковидных отделениях российских больниц также снизился. Но по итогам минувшей недели показатель госпитализаций вырос на 2,5%, до 5,4.

«Количество госпитализаций за сутки составило 585 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 19%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах, снижение – в 42. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах РФ», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки подтверждено 52 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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