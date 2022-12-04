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Воскресенье, 4 декабря 2022, 13:52 мск

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Заболеваемость коронавирусом в России идет на спад

За сутки в России выявлено 6 598 новых случаев Covid-19, что немного меньше, чем днем ранее, когда было 6 669 пациентов. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве, где выявлено 1136 новых пациентов, и Петербурге (+812 случаев).

За последние 24 часа госпитализировано 722 человека, на 45,5% меньше, чем накануне. При этом выписано в связи с выздоровлением 4 589 человек – на 10,6% меньше по сравнению с 3 декабря.

Подтверждено 55 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 144 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 133 человека.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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