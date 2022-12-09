В России еще почти 7,5 тысячи человек заразились коронавирусом

В России за сутки подтверждено 7 465 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного больше показателя предыдущего дня (7 430), свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с Covid-19. Число госпитализаций за сутки незначительно снизилось.

Больше всех новых заболевших зарегистрировано в Москве – 1439 человек, Санкт-Петербурге (902), Свердловской области (340), Пермском крае (253) и Подмосковье (195).

За минувший день в больницы попали 1 447 пациентов с коронавирусом, на 0,4% меньше по сравнению с предшествующими сутками. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 38 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении.

Скончались за сутки 52 больных Covid-19 (накануне 54). Выздоровели 5 994 человека, что на 5,1% меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что россияне потеряли иммунитет к гриппу, потому что в последние два года Covid-19 почти вытеснил вирус.

Москва, Наталья Петрова

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