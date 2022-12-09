Роспотребнадзор: россияне потеряли иммунитет к гриппу из-за Covid-19

Иммунитет людей стал менее подготовлен к гриппу, потому что в последние два года Covid-19 почти вытеснил вирус. Особо чувствительны к гриппу непривитые россияне, предупредил глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Он отметил, что подобная ситуация сложилась и в других странах.

«В целом, в мире последние два года гриппа фактически не было – его вытеснил коронавирус. Возникла некая «пауза», за это время иммунная система подзабыла о своей предыдущей встрече с вирусом гриппа, и население, особенно непривитое, стало крайне уязвимо к этой инфекции». – сказал Семенов в беседе с ТАСС.

Особо быстро распространяется свиной грипп H1N1, всплеск которого был в 2009 году. Этот вирус развился из вируса «испанки», вызвавшей пандемию в 1918-1922 годах. Семенов посоветовал отнестись к заболеванию серьезно и обязательно обратиться к врачу.

«Отличить грипп от других респираторных вирусных заболеваний без специальных исследований нельзя. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо обращаться к врачу для назначения правильного лечения», – сказал он.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России по итогам первой недели декабря выросла на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. Случаи «свиного гриппа» зарегистрированы в 74 регионах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»