Заболеваемость гриппом в России выросла на 23% за неделю

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Случаи «свиного гриппа» распространились уже на 74 региона.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый «свиной грипп» выявлен уже в 74 субъектах РФ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Почти половина (49,5%) россиян уже сделали прививки от гриппа. Общее число прошедших вакцинацию превысило 72,4 млн человек.

В конце ноября специалисты регистрировали случаи заражения «свиным гриппом» в 55 российских регионах. В 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский уровень.

Москва, Наталья Рязанова

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