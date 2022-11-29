Свиной грипп выявлен более чем в половине регионов России

Случаи заболевания свиным гриппом зарегистрированы в 55 российских регионах, т.е. более чем в половине субъектов РФ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», выявленный уже в 55 субъектах РФ», – отметили в ведомстве. Там также заявили, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. Более того, в 43 регионах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель, говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России от гриппа привито более 66,5 млн человек, или 45,5% населения страны. Главный санитарный врач России Анна Попова потребовала от регионов, где вакцинация отстает от сроков, завершить работу до 5 декабря.

По мнению экспертов, максимум заражений ОРВИ и гриппом будет наблюдаться в конце декабря – начале января.

Москва, Наталья Петрова

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