Специалисты ожидают максимум больных гриппом в конце декабря

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на конец декабря – начало января, считают эксперты. Эпидемические пороги были превышены в ряде городов уже к 20 ноября.

Роспотребнадзор получил данные из 61 города, и в 20 из них эпидпороги были превышены на 20% и более. Среди лидеров по заболеваемости Владивосток, Чита, Челябинск, Пенза, Ростов-на-Дону, Астрахань, Самара, Ставрополь, Брянск, Москва.

«Пока ситуация с коронавирусом достаточно благоприятная, скорее всего, до конца года мы будем наблюдать рост заболеваемости гриппом», – спрогнозировала завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Елена Бурцева.

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова считает, что максимум заражений гриппом может наблюдаться и в начале 2023 года, передают «Известия».

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа сделали более 59,9 млн россиян, т.е. 40,9% населения.

В Челябинской области медики выявили первые в сезоне случаи гонконгского и птичьего гриппа. Роспотребнадзор оценил ситуацию по заболеваемости ОРВИ в регионе как неблагополучную.

Москва, Наталья Рязанова

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