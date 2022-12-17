Еще 7,5 тысячи россиян заболели Covid-19 за сутки

Суточный прирост больных Covid-19 в России немного снизился. Специалисты подтвердили диагноз у 7 531 человека, что почти на тысячу меньше числа выявленных случаев накануне, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В число антилидеров по числу новых больных вошли Москва (1396), Петербург (1153), Свердловская (387) и Самарская (243) области, Пермский край (239).

За сутки число госпитализаций выросло в 27 регионах, снизилось в 40, еще в 18 осталось без изменения. Всего в стационары попали 1 266 человек, на 9,6% меньше показателя предыдущего дня.

Подтверждено 58 летальных исходов.

Общее число победивших Covid-19 составило 21 103 330 человек. Из них 7 269 человек выписаны в связи с выздоровлением за минувшие 24 часа. Суточный прирост выздоровевших на 1,7% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Москва, Наталья Рязанова

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