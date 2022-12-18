Число госпитализаций с Covid-19 упало почти на 40% за сутки

Медики отправили в стационары на 38,2% меньше больных с Covid-19 за сутки. В большей части российских регионов число госпитализаций снизилось по сравнению с предыдущим днем.

«Количество госпитализаций за сутки составило 782 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 38,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 17 регионах, снижение – в 63. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За сутки подтверждены диагнозы у 7 222 россиян с Covid-19. Общее число выявленных в России случаев выросло до 21 716 074.

Еще 6 338 человек выздоровело за сутки. Это на 12,8% меньше, чем накануне.

Подтверждён 51 летальный исход.

Москва, Наталья Рязанова

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