Число новых пациентов с Covid-19 утроилось за сутки

Специалисты отметили скачок числа госпитализаций пациентов с Covid-19. Накануне в стационары попали 573 человека, а сегодня – 1 564 человека, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Количество госпитализаций составило 1 564 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 172,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 65 регионах, снижение – в восьми. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ», – говорится в сообщении.

Суточный прирост заболевших немного снизился: за прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 5 994 россиян. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Петербурге (1231), Москве (940), Свердловской области (343), Башкирии (261), Самарской области (252).

Еще 8 109 человек победили коронавирус и покинули стационары. Это на 45,7% больше предыдущего дня. Общее число выздоровевших достигло 21 123 341 человека.

За весь период 393 107 россиян умерли от Covid-19, из них 57 – в минувшие сутки.

Москва, Наталья Рязанова

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