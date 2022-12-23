Эксперты признали Covid-19 управляемым и вырождающимся

Коронавирус становится управляемым, и эксперты не ждут от него больших сюрпризов. К тому же, вирус вырождается и становится не таким сильным, пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу», – сказала она в интервью РИА Новости.

Ракова признала, что Covid-19 все равно может преподнести неожиданности, поэтому рано не принимать его во внимание вообще.

Суточный прирост новых случаев коронавируса слабо меняется уже некоторое время. На 22 декабря в России выявили 7 451 больного, 1 212 человека были госпитализированы.

Москва, Наталья Рязанова

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