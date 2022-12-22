В России за сутки более семи тысяч человек заболели коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 7 451 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За день 1 212 пациентов с Covid-19 попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 25 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За последние 24 часа выписано в связи с выздоровлением 9 243 человека, подтверждено 54 летальных исхода. Таким образом, за все пандемии в РФ зафиксировано 21 743 302 случая Covid-19, из них 21 140 943 заболевших выздоровели, жертвами инфекции за весь период стали 393 220 зараженных.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 22 декабря 2022 года выявлено 653 718 976 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 781 825 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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