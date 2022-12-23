В России за сутки коронавирус выявили еще у 7 409 человек

В России за минувшие сутки подтверждено 7 409 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это немного меньше, чем днем ранее (7 451).

Больше всего новых заболевших по-прежнему в Москве (1 698), Санкт-Петербурге (1 068) и Свердловской области (316).

В больницы за сутки попали 1 192 больных Covid-19, на 1,7% меньше по сравнению с предшествующим днем.

Умерло за сутки 57 пациентов. Выписано в связи с выздоровлением 8 275 человек, на 10,5% меньше предыдущего показателя.

Ранее эксперты заявили, что коронавирус становится управляемым и вырождается, превращаясь в более легкую инфекцию, не представляющую угрозу.

Москва, Наталья Петрова

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