Еще 6,1 тысячи россиян заболели Covid-19

В России за сутки выявили 6 146 новых случаев Covid-19 – немного меньше, чем накануне (6 202 случая). Суточный прирост госпитализированных и выписанных по выздоровлению также снизился, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Медики подтвердили коронавирус у 1661 жителя Москвы, 713 жителей Петербурга, 334 – Башкирии, 267 – Подмосковья, 231 – Самарской области. Меньше всего новых больных в Республике Алтай (1 человек), на Камчатке, в Тыве, Карачаево-Черкессии (по 2 человека).

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 065 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах, снижение – в 40. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки 7 815 человек покинули ковидные стационары в связи с выздоровлением. Накануне их было на 3,6% больше.

Подтверждено 56 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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