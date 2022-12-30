Заболеваемость снижается: 5 810 новых случаев Covid-19 за сутки

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. За минувшие сутки выявлено 5 810 новых случаев Covid-19, меньше показателя предыдущего дня (6 146 случаев), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Больше всего диагнозов подтверждено в Москве (1420), в Петербурге – почти вдвое меньше, 717. В пятерку антилидеров по заболеваемости также вошли Башкирия (341 больной), Пермский край (251), Самарская область (218).

«Количество госпитализаций за сутки составило 956 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 10,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах, снижение – в 39. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

За сутки 7 695 человек покинули ковидные стационары в связи с выздоровлением. Это на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Подтверждено 50 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, в мире зарегистрировано 658 069 744 подтверждённых случая Covid-19. За сутки подтверждены диагнозы у 646 633 человек. Прирост составил 0,10%.

Москва, Наталья Рязанова

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