Туристам из КНР придется сдавать тесты на Covid-19 в ряде стран

Несколько стран, включая США, Японию, Южную Корею, вводят антиковидные ограничения для жителей Китая. Въезжающим с территории КНР придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или сдавать тест по прилету.

США, Япония, Индия, Южная Корея, Тайвань и Италия уже объявили о введении тестирования на коронавирус для гостей из Китая. Со 2 января прибывшие из КНР в Южную Корею должны будут сдавать ПЦР-тест в течение суток с момента прилета. С 5 января тест будут проводить для прибывших в США. Италия уже проверяет туристов из КНР.

С 1 января Тайвань начнет проверять на Covid-19 прибывших с материковой части Китая. Власти острова уверены, что мера оправдает себя, когда порядка 30 тыс. выходцев с Тайваня начнут возвращаться в конце января для семейного празднования Нового года по лунному календарю, передает AP.

Япония с 30 декабря также ввела тестирование на Covid-19 для всех пассажиров, прибывающих из Китая. Решение подкреплено небывалым ростом смертности больных коронавирусом в самой Японии. Минздрав сообщил о рекордных для страны 420 летальных исходах.

Власти Китая максимально ослабили ковидные ограничения после массовых протестов несогласных с очередной волной карантина. До этого Пекин проводил политику нулевой терпимости к Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»