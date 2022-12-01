СМИ: Китай намерен ослабить антиковидные меры после недели протестов

Власти Китая могут ослабить ковидные ограничения из-за массовых протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, речь идет о сокращении масштабов массового тестирования и разрешении проводить карантин жилых домов только при определенных условиях.

При этом собеседник подчеркнул, что несмотря на высокий суточный прирост инфицированных, способность вируса вызывать серьезные последствия ослабевает.

Китайские власти придерживаются политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. В стране применяется практика тотальных локдаунов, когда карантин вводят повсеместно из-за единичных случаев заражения.

Слишком жесткие меры вызвали негативную реакцию общества, а несколько пожаров, унесшие жизни запертых в домах людей, спровоцировали массовые акции протестов. Люди вышли на улицы в Шанхае, Нанкине, Ухане и других крупных городах КНР. Полиция использует силовые методы подавления народного недовольства.

Пекин, Зоя Осколкова

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