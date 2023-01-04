Число госпитализаций с Covid-19 выросло на треть за сутки

Еще 662 человека с подтвержденным Covid-19 стали пациентами стационаров за сутки. По сравнению с предыдущим днем их число выросло почти на треть.

«Госпитализировано 662 человека, на 29,3% больше по сравнению с 3 января. Выписано в связи с выздоровлением 4 942 человека, на 9,9% меньше по сравнению с 3 января», – говорится в сообщении.

За сутки специалисты подтвердили коронавирус у 3 328 человек. Заболеваемость немного подросла: накануне заболевших было 3 080 человек. Общее число случаев Covid-19 в России с начала пандемии составило 21 813 839.

Антилидерами по суточному приросту заболевших стали Москва (+1046), Башкирии (+345), Петербург (+328), Самарская область (+118), Удмуртия (+114).

Подтверждено 45 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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