В России выявили еще 3 274 случая Covid-19

Специалисты подтвердили коронавирус еще у 3 274 россиян за сутки. Суточный прирост снизился на 54 случая по сравнению с прошлыми сутками, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Больше всего больных Covid-19 выявили в Москве (1073), Петербурге (330), Башкирии (324). Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 817 113 человек.

«За сутки госпитализирован 721 человек, что выше в сравнении с предшествующими сутками на 8,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах, снижение – в 31. Ситуация осталась без изменений в 22 субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Еще 4 719 россиян за последние 24 часа покинули ковидные стационары в связи с выздоровлением. Это на 4,5% меньше в сравнении с предыдущим днем.

За сутки подтверждено 47 летальных исходов, за весь период – 393 945.

Москва, Наталья Рязанова

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