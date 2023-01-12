Заболеваемость Covid-19 в России снова пошла в рост: за сутки почти 4,7 тыс. заразившихся

В России третий день подряд растет суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа в стране выявлено 4 675 новых случаев Covid-19. Это на 474 случая больше, чем днем ранее (4 201), свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией.

Наибольший суточный прирост заболевший зарегистрирован в Москве (1 539), Санкт-Петербурге (396) и в Московской области (232).

Вместе с тем, число госпитализированных за сутки немного снизилось. В больницы попали 882 человека, что на 2% меньше по сравнению с 11 января.

Отмечается, что увеличение количество госпитализаций отмечено в 39 регионах, снижение – в 36 регионах страны, еще в 10 субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

За сутки зафиксировано 48 случаев смерти от ковида (накануне 46).

В то же время, выписан в связи с выздоровлением 4 541 человек, на 11,3% меньше по сравнению с предшествующим днем.

Ранее в четверг, 12 января, сообщалось, что в России выявлен первый заболевший новым вариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 «Кракен», который отличается большей заразностью. По данным Роспотребнадзора, им оказался житель Пензенской области. В ведомстве уже заявили, что не планируется вводить никаких ограничений в связи с обнаружением штамма «Кракен».

Между тем, телеграм-канал Shot уточняет, что штаммом «Кракен» заразилась 32-летняя жительница Пензы. Заболевание протекало в легкой форме. Симптомы продолжались пять дней. Сейчас пациентка уже выздоровела. Женщина не понимает, где могла подхватить «Кракен». По ее словам, она никуда не выезжала, а в ее окружении не было больных ковидом. Отмечается, что женщина не была привита.

Москва, Наталья Петрова

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