Суточный прирост больных Covid-19 в России упал ниже 5000 человек

Суточный прирост больных коронавирусом снизился более чем на 300 человек за последние 24 часа. Специалисты подтвердили диагноз у 4 789 россиян, хотя накануне выявили 5 102 новых случая, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Антилидерами среди регионов по числу новых больных Covid-19 стали Москва (+1 376 человек), Петербург (+554), Свердловская область (+225), Подмосковье (+183), Самарская область (+159).

Суточный прирост пациентов в ковидных стационарах упал почти на 40% за сутки.

«Количество госпитализаций за сутки составило 489 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в десяти регионах, снижение – в 59. Ситуация осталась без изменений в 16 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За минувшие 24 часа выписаны в связи с выздоровлением 3 208 человек, на 17,5% меньше по сравнению с предыдущим днем. Общее число победивших болезнь достигло 21 274 640 человек.

Подтверждено 43 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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