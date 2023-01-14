Еще 5 102 россиян заболели Covid-19 за сутки

Специалисты в России подтвердили коронавирус у 5 102 человек за сутки. По сравнению с предыдущим днем (5 078 случаев) суточный прирост больных немного увеличился. Число болеющих в тяжелой форме и выздоровевших, напротив, снизилось, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число новых случаев Covid-19 в Москве за сутки стало втрое выше, чем в остальных регионах, 1 585. В Петербурге выявили 497 новых больных, Свердловской области – 242, Подмосковье – 196, Самарской области – 186.

«Количество госпитализаций за сутки составило 813 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах, снижение – в 40. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Еще 3 887 россиян победили Covid-19 за сутки, что на 9% меньше показателя предыдущего дня.

Подтверждено 46 летальных исходов.

В Японии суточная смертность от коронавируса достигла нового пика: 13 января в стране подтвердили 523 летальных исхода больных с Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

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