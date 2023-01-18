Заболеваемость Covid-19 подскочила: почти 5,5 тысячи новых случаев за сутки

Специалисты подтвердили коронавирус еще у 5 478 россиян за сутки. По сравнению с предыдущим днем суточный прирост больных Covid-19 резко подскочил вверх, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Суточная выявляемость Covid-19 в Москве почти втрое превзошла показатели других регионов. В столице подтвердили 2051 новый случай, в Петербурге – 687, в Самарской области – 184, в Свердловской – 181, в Подмосковье – 179, в Пермском крае – 115. В остальных регионах суточный прирост больных составил менее 80 человек.

«Количество госпитализаций за сутки составило 893 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах, снижение – в 38. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – рассказали в оперштабе.

За последние 24 часа еще 5 028 человек покинули ковидные стационары в связи с выздоровлением. Это на 1,9% больше по сравнению с предыдущим днем.

За сутки подтверждено 46 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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