Заболеваемость Covid-19 выросла на 22% за неделю

Заболеваемость Covid-19 в России выросла на 21,9% по сравнению с предыдущей неделей. Но суточный прирост упал почти на тысячу случаев, до 4 719, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 26 и вырос к уровню предыдущей недели на 21,9%. Специалисты отметили рост заболеваемости в 70 субъектах РФ, а в 11 регионах даже более, чем в среднем по стране.

Заболеваемость за сутки снизилась почти на тысячу человек: с 5 729 больных накануне до 4 719 за минувшие сутки. Антилидерами по суточному приросту стали Москва (+1 241 случаев), Петербург (+664), Самарская область (+193).

За сутки ковидные стационары пополнились на 362 человека, что на 15,2% меньше числа госпитализированных накануне. Недельный показатель госпитализаций также снизился.

«Показатель госпитализации на 100 тыс. населения составил 3,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ, в 14 – более, чем в среднем по России», – говорится в сообщении оперштаба.

Число победивших Covid-19 за сутки также уменьшилось на 9,5%, до 3 640 человек.

Подтверждён 41 летальный исход за минувшие 24 часа.

Москва, Наталья Рязанова

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