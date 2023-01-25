Заболеваемость Covid-19 резко подскочила: почти 6,5 тысячи новых случаев за сутки

Суточный прирост больных коронавирусом в России резко вырос по сравнению с предыдущими сутками. Специалисты подтвердили диагноз у 6 442 россиян, хотя накануне выявили 4 702 новых случая, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых больных Covid-19 выявили в Москве – 2 424 человек, втрое больше, чем в Петербурге, занявшем второе место в рейтинге по заболеваемости (713 человек). В пятерку антилидеров также вошли Самарская область (+195 случаев), Подмосковье (+189) и Свердловская область (+181).

«Количество госпитализаций за сутки составило 899 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 36 регионах, снижение – в 40. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

За сутки подтверждено 44 летальных исхода.

Также ковидные стационары покинули 5 542 человека, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим днем. Общее число победивших Covid-19 достигло 21 321 174 человека.

Москва, Наталья Рязанова

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