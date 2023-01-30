Заболеваемость Covid-19 выросла на 20% за неделю

Заболеваемость Covid-19 за минувшую неделю выросла почти на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Однако суточный прирост больных падает третий день подряд, до 5 979 человек за прошедшие сутки, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Накануне зарегистрировали 6 941 случай коронавируса, что почти на тысячу случаев больше нынешнего показателя. Заболеваемость на 100 тыс. населения за неделю составила 31,2 и увеличилась на 19,9% к показателю предыдущей недели. Заболеваемость выросла в 71 регионе, а в 16 – более, чем в среднем по стране.

Ковидные стационары пополнились еще на 380 человек за последние 24 часа. В сравнении с предшествующими сутками рост составил 23,2%. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 16 регионах, снижение – в 45. Ситуация осталась без изменений в 24 субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Недельный показатель госпитализации на 100 тыс. населения изменился не так заметно. Он достиг 3,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 8,6%. В 56 регионах больных с Covid-19 отправляли в стационар чаще. А в 26 регионах число госпитализаций выросло больше, чем в среднем по России.

Выздоровел за сутки 3 861 человек. Подтверждено 38 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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