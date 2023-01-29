В России выявили еще 6,9 тысячи больных коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 6 941 новый случай коронавируса. Общее число заболевших Covid-19 за все время составило 21 938 421. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день 495 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 15 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 59 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 3 612 пациентов, подтверждено 40 летальных исходов. За весь период жертвами Covid-19 в России стали 394 984 человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»