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Воскресенье, 29 января 2023, 15:00 мск

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В России выявили еще 6,9 тысячи больных коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 6 941 новый случай коронавируса. Общее число заболевших Covid-19 за все время составило 21 938 421. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день 495 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 15 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 59 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 3 612 пациентов, подтверждено 40 летальных исходов. За весь период жертвами Covid-19 в России стали 394 984 человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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