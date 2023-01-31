Число госпитализаций с Covid-19 взлетело в 3,5 раза за сутки

Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться третий день подряд, а число госпитализаций подскочило в 3,5 раза. За минувшие сутки пациентами ковидных отделений стали 1 337 человек, хотя накануне госпитализировали 380 человек.

«Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 251,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 74 регионах, снижение – в пяти. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа специалисты подтвердили Covid-19 еще у 5 792 россиян. Суточный прирост уменьшился почти на 200 человек, снижение отмечается третий день подряд.

Еще 6 102 человека покинули стационары в связи с выздоровлением. Это на 58% больше по сравнению с предыдущим днем. Общее число победивших Covid-19 в России достигло 21 349 279 человек.

Подтверждено 45 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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