В России за сутки выявили почти 9,7 тыс. заболевших Covid-19

Суточный прирост заболевших ковидом в России второй день подряд превышает 9 тыс. человек. За последние 24 часа в стране выявлено 9 670 новых случаев заражения коронавирусом, что на 383 больше, чем накануне, следует из данных операштаба по борьбе с Covid-19. Число новых заболевших стало максимальным с 21 октября прошлого года.

Наибольший прирост заразившихся зафиксирован в Москве (2 800), Санкт-Петербурге (907), Самарской (353), Свердловской (343) и Московской (339) областях.

Количество госпитализаций за сутки также выросло. В больницы попали 1 065 пациентов с коронавирусной инфекцией, на 0,7% больше в сравнении с предшествующими сутками.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ», – говорится в сообщении.

За сутки подтверждено 46 летальных исходов, связанных с Covid-19 (накануне 40). Выздоровели 6 311 человек, на 4,8% больше по сравнению с 2 февраля.

Ранее сообщалось, что в России выявлен второй случай заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 («кракен»), который считается более заразным. Между тем в Роспотребнадзоре заявили, что активное распространение «кракена» в России маловероятно.

Москва, Наталья Петрова

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