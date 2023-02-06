Заболеваемость ковидом в России за неделю выросла на треть

Заболеваемость коронавирусом в России за минувшую неделю возросла на 32,7%, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Рост числа заражений зафиксирован в 83 регионах. Между тем, суточный прирост заболевших впервые за пять дней опустился ниже 9 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба. Число выявленных новых случаев Covid-19 составило 8 084, что на 1 326 меньше, чем накануне.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (1 815), Санкт-Петербурге (1 007) и Самарской области (432).

За сутки в больницы попали 450 пациентов с ковидом, на 27,2% меньше по сравнению с 5 февраля. Вместе с тем, за прошедшую неделю число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 21,1%. Рост количества госпитализаций произошел в 65 регионах.

За 24 часа подтверждено 40 летальных исходов (накануне 45). Выписано в связи с выздоровлением 5 010 человек, что на 3,7% меньше по сравнению с 5 февраля.

Всего с начала пандемии в России выявлено 22 млн 4 тыс. 828 случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции скончались 395 тыс. 319 человек.

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о выявленном в России втором случае инфицирования субвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 («кракен»), который считается более заразным. При этом в ведомстве подчеркнули, что активное распространение «кракена» в России маловероятно.

Москва, Наталья Петрова

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