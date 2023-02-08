Заболеваемость Covid-19 подскочила в полтора раза: 10 389 больных за сутки

Суточный прирост больных коронавирусом увеличился почти в полтора раза по сравнению с предыдущим днем. Специалисты подтвердили Covid-19 еще у 10 389 россиян, а накануне было 7 615 новых случаев, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемость в обеих столицах в разы превысила показатели остальных регионов. В Москве выявили 3 116 новых случаев, Петербурге – 1034, Самарской области – 496, Свердловской – 380, Подмосковье – 264.

Число новых пациентов ковидных стационаров и тех, кто выздоровел, за сутки немного снизилось. Еще 8 104 россиян выписаны в связи с выздоровлением, что на 4,2% меньше показателя предыдущего дня.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 393 человека и снизилось на 3,6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах, снижение – в 36. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – добавили в оперштабе.

За сутки подтверждено 44 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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