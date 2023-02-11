Заболеваемость Covid-19 растет пятый день подряд: 12 845 новых случаев

Специалисты подтвердили Covid-19 у 12 845 россиян за сутки. Заболеваемость растет пятый день подряд, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 3043, Петербурге – 1311, Самарской области – 633, Свердловской области – 377, Ханты-Мансийском АО – 329.

Число победивших инфекцию растет. За минувшие сутки ковидные стационары покинули 8 258 человек, что на 10,1% больше показателя предыдущего дня. Общее число выздоровевших достигло 21 425 889 россиян.

«За сутки госпитализирован 1 391 человек, что больше в сравнении с предшествующими сутками на 2,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе, снижение – в 35 регионах. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

За весь период в России 395 520 человек умерли от Covid-19, из них 36 – за последние 24 часа.

Москва, Наталья Рязанова

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