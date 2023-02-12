Число госпитализаций с Covid-19 упало вдвое за сутки

Еще 689 россиян госпитализированы с диагнозом Covid-19 за сутки. Это вдвое меньше, чем накануне – 1 391 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

На большей части России суточный прирост пациентов ковидных стационаров пошел на спад, но в восьми регионах продолжает увеличиваться.

«Количество госпитализаций за сутки снизилось на 50,5%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в восьми регионах, снижение – в 65 регионах. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ», – рассказали в оперштабе.

Число пациентов, покинувших стационары также уменьшилось: до 6 805 человек. Это на 17,6% меньше показателя предыдущего дня.

Специалисты подтвердили коронавирус еще у 12 347 россиян. Впервые за пять суток заболеваемость уменьшилась по сравнению с предыдущим днем. В пятерку антилидеров по заболеваемости среди регионов вошли: Москва – 2 658 новых случаев, Петербург – 1 409, Самарская область – 656, Свердловская область – 388, Подмосковье – 340.

За сутки подтвержден 31 летальный исход.

Москва, Наталья Рязанова

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