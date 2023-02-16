Новый скачок: в России выявили 14 740 случаев Covid-19 за сутки

Специалисты зарегистрировали 14 740 новых случаев коронавируса в России за сутки. Число заболевших вновь увеличилось после скачка накануне.

Антилидером по заболеваемости среди регионов остается Москва, там выявили в два и более раз больше новых больных – 3 782 человек. В Петербурге Covid-19 подтвержден у 1 308 человек за сутки, Самарской области – 761, Подмосковье – 468, Свердловской области – 432. Общее число подтвержденных случаев коронавируса за весь период достигло 22 121 725.

При этом, доля болеющих в тяжелой или средней форме не выросла, а даже уменьшилась. За минувшие сутки в стационары попали 1 516 россиян, что на 2,1% меньше показателя предыдущего дня.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах, снижение – в 44. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – добавили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Выписаны в связи с выздоровлением 11 140 человек. Это на 7,7% меньше по сравнению с предыдущими сутками. Подтверждено 37 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»