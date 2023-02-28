Число госпитализаций с Covid-19 выросло в 2,5 раза за сутки

Число новых пациентов в ковидных стационарах выросло на 161,2% по сравнению с предыдущими сутками, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Этот показатель увеличился в 70 регионах России.

«Количество госпитализаций за сутки составило 2 053 человека. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 70 регионах, снижение – в восьми. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Число победивших инфекцию тоже увеличилось, хотя и не так значительно. За сутки в связи с выздоровлением выписали 14 365 человек, на 55,3% больше, чем накануне. Общее число победивших Covid-19 достигло 21 614 852 человек.

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 9 753 россиян. Большее число новых случаев по-прежнему приходится на обе столицы. В Москве зарегистрированы 1 914 больных, в Петербурге – 1 026, Самарской области – 592, Воронежской – 373, Саратовской – 397.

За сутки подтверждено 35 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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