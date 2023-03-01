Суточный прирост больных Covid-19 увеличился на треть

Заболеваемость коронавирусом подскочила на 3 685 случаев за сутки, на треть по сравнению с предыдущим днем. Специалисты подтвердили Covid-19 еще у 13 438 россиян за минувшие 24 часа, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве выявили 3 413 новых случаев, Петербурге – 1 130, Самарской области – 627, Воронежской – 389. В пятерку антилидеров снова вошла Свердловская область с 327 новыми случаями Covid-19 за сутки, потеснив Саратовскую область, где суточный прирост больных упал до 276 человек.

Суточный прирост победивших вирус также заметно увеличился – на 15,3%. За минувшие 24 часа ковидные стационары в связи с выздоровлением покинули 16 557 человек. Число госпитализаций немного снизилось.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 950 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах, снижение – в 42. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Подтверждено 37 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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