За сутки 14 049 россиян заболели Covid-19

Специалисты подтвердили 14 049 новых случаев заражения Covid-19 в России за минувшие 24 часа. Суточный прирост больных немного снизился (накануне было 14 516 человек), а вот число госпитализаций увеличилось, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве диагноз Covid-19 подтвердили у 2 399 человек, в Петербурге – у 1 407, в Самарской области – у 616, в Воронежской – у 428, в Тюменской и Нижегородской областях – у 413 человек.

«В стране госпитализирован за сутки 1 571 человек, количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,6%. Увеличение отмечено в 39 регионах, снижение – в 37 регионах. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Еще 11 462 человека покинули ковидные стационары в связи с выздоровлением, на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим днем.

За сутки подтверждено 39 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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