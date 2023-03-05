Число госпитализаций с Covid-19 упало почти на 50% за сутки

Еще 840 россиян пополнили ковидные стационары за минувшие сутки. Это почти наполовину меньше прироста пациентов в предыдущий день.

«Количество госпитализаций за сутки снизилось на 46,5%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 11 регионах, снижение – в 65 регионах. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост больных с Covid-19 также снизился. Специалисты выявили 13 559 новых случаев – почти на полтысячи меньше, чем накануне (14 049 случаев). Четверка антилидеров по заболеваемости среди регионов осталась прежней: Москва – 2 056 новых больных, Петербург – 1 499, Самарская область – 577, Воронежская – 439. Ленинградская область замкнула топ-5 с 436 случаями коронавируса за сутки, потеснив Тюменскую и Нижегородскую области.

Выписано в связи с выздоровлением 8 936 человек, на 22% меньше по сравнению с предыдущим днем. Подтверждено 43 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»