Заболеваемость Covid-19 падает третий день подряд: в России 11 163 новых случаев

Суточный прирост больных Covid-19 снижается третий день подряд. В минувшие 24 часа специалисты подтвердили коронавирус у 11 163 россиян, а накануне было 13 559 заболевших.

По итогам недели заболеваемость Covid-19 выросла в целом по стране на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 62,1. Увеличение заболеваемости отмечено в 57 субъектах РФ, в том числе в 20 регионах более, чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.

Показатель госпитализации за неделю тоже вырос – на 22,4%, до 7,1. А за сутки заметно упал: ковидные стационары пополнились еще на 615 человек. Это на 26,8% меньше, чем днем ранее. Выписано в связи с выздоровлением 9 166 человек, на 2,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Подтверждено 38 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»