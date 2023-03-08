Резкий скачок: в России выявили 12 320 новых случаев Covid-19

Заболеваемость Covid-19 резко подскочила после четырех дней снижения. За сутки зарегистрировано 12 320 новых случаев, а накануне их было 10 449, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост больных в Москве (2 368 человек) вдвое превысил показатель в Петербурге (1 241) и в несколько раз – в остальных регионах. Среди других регионов наибольшее число заболевших выявили в Самарской (+612), Воронежской (+445), Свердловской (+339) областях.

Число новых пациентов в ковидных стационарах немного снизилось. За сутки госпитализированы 1 636 человек, на 9,2% меньше, чем накануне. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах, снижение – в 42 регионах. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Число россиян, победивших Covid-19, выросло на 14,4% за минувшие 24 часа. Выписаны в связи с выздоровлением 16 437 человек.

Подтверждено 45 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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