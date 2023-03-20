Число госпитализаций с Covid-19 упало почти на четверть за сутки

За минувшие сутки еще 610 человек с подтвержденным Covid-19 поступили в стационары. Это на 22,3% меньше по сравнению с предыдущим днем, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом. Показатель госпитализаций за неделю, напротив, немного вырос.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 22 регионах, снижение – в 47 регионах. Ситуация осталась без изменений в 16 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

По итогам прошедшей недели показатель госпитализаций составил 6,2, увеличевшись на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей. За семь дней число госпитализаций выросло в 48 субъектах РФ, в том числе в 26 – более, чем в среднем по стране.

Суточный прирост новых случаев коронавируса составил 10 310 человек, хотя накануне выявили 12 333 больных. В то же время, недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения немного подрос: на 3,8%, до 57,0. В 51 регионе заболеваемость продолжала расти, 23 регионах – более, чем в среднем по стране.

В пятерку антилидеров по заболеваемости среди регионов вошли Москва (+1 282 случая за сутки), Петербург (+1 294), Воронежская область (+499), Самарская область (+447), Ленинградская область (+410).

Еще 8 593 россиянина за сутки покинули стационары в связи с выздоровлением. Это на 12,5% меньше, чем накануне. Подтвержден 31 летальный исход.

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