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Воскресенье, 19 марта 2023, 12:47 мск

Новости Пандемия коронавируса

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В России за сутки выявили 12,3 тыс. больных Covid-19

В России за прошедшие сутки выявили 12 333 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день 785 больных ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 10 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 68 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 9 815 человек, подтверждено 33 летальных исхода.

По данным Университета Джона Хопкинса, в общей сложности за весь период пандемии в мире зарегистрировано свыше 676 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 6,8 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,