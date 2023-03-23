Число госпитализаций с Covid-19 упало в 40 регионах

Специалисты отметили снижение числа новых пациентов в ковидных стационарах в 40 регионах России. Число выздоровевших россиян также сократилось, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За сутки во всех регионах госпитализировали 1 475 человек с подтвержденным Covid-19. Это на 4,5% меньше, чем днем ранее. В 40 регионах отмечено снижение числа госпитализаций, в 36 – увеличение. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.

Суточный прирост новых больных составил 12 512 человек. После нескольких дней снижения заболеваемость растет второй день подряд. Больше всего новых случаев подтвердили в Москве (+2 013), Петербурге (+1 336), Воронежской (+508), Самарской (+444) и Ростовской (+428) областях.

Выписано в связи с выздоровлением 13 759 россиян – на 9,1% меньше по сравнению с предыдущим днем. Подтверждено 36 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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