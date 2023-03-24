Лекарство от Covid-19 «Мир-19» разрешили продавать в аптеках

Разработчик российского препарата от коронавируса «Мир-19» получил разрешение на продажу лекарства в аптеках, сообщил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства Муса Хаитов.

Ранее «Мир-19» было разрешено использовать только в больницах. Теперь его одобрили для применения в амбулаторных условиях.

«Вчера мы получили, наконец, разрешение на внедрение препарата в амбулаторное звено, то есть уже в ближайшее время он появится в аптеках», – приводит слова чиновника «Вести.ру».

В марте компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на противовирусное средство «Молнупиравир». Минздрав РФ рекомендовал его для лечения Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

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